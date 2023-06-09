Седан Chery Arrizo 8 будет стоить от 3,4 млн рублей

Компания Chery назвала стоимость новой модели для российского рынка — седана Arrizo 8, который появится в России в 2023 году.
1 / 2
В России новый Chery появится в единственной версии. Arizzo 8 получит 186-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.
Автомобиль предложат в трех комплектациях — Prestige (от 3,4 млн руб.), Ultimate (от 3,5 млн руб.) и лимитированной Ultimate SE (от 3,5 млн руб.) — оснащение которых пока не раскрыто.
Ожидается, что детальная информация о новинке будет представлена до конца июня 2023 года.
Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK