Седан Chery Arrizo 8 будет стоить от 3,4 млн рублей

Компания Chery назвала стоимость новой модели для российского рынка — седана Arrizo 8, который появится в России в 2023 году.

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В России новый Chery появится в единственной версии. Arizzo 8 получит 186-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Автомобиль предложат в трех комплектациях — Prestige (от 3,4 млн руб.), Ultimate (от 3,5 млн руб.) и лимитированной Ultimate SE (от 3,5 млн руб.) — оснащение которых пока не раскрыто.

Ожидается, что детальная информация о новинке будет представлена до конца июня 2023 года.

Максим Вершинин

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