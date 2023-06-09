ЕМИИ представил более 200 произведений на выставке «Адреса андеграунда»

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открыл в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» экспозицию «Адреса андеграунда», посвященную свердловскому неофициальному искусству 1960-1980-х годов. На выставке представлено более 200 работ художников изостудии Николая Чеснокова, «Уктусской школы», «Дизайн-центра», мастерской Евгения Малахина (Старик Букашкин), «Скворечника», «Вороньей слободки», «Салона Павловых», «Бюро эстетики», участников экспериментальной художественной выставки 1987 года (более известна как «Сурикова, 31»). В числе авторов — Анна Таршис, Валерий Дьяченко, Валерий Гаврилов, Валерий Павлов, Виктор Гончаров, Александр Лысяков и другие.

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«Свердловский андеграунд 60-80-х годов прошлого столетия — очень яркая страница уральского искусства и один из интересных феноменов, который имел инициаторов, ключевых фигурантов, единомышленников, исследователей, критиков, зрителей, коллекционеров. Конечно, он располагался по конкретным адресам. На выставке мы хотели показать очаги неповиновения художников»,— рассказала на открытии выставки заместитель директора ЕМИИ по научной работе Зоя Таюрова.

Формирование коллекции «Адреса андеграунда» началось в 2021 году. В экспозицию, составленную в хронологическом порядке, вошли произведения из собраний ЕМИИ, Музея Букашкина, Музея андеграунда, галереи «Синара Арт», Ирбитского государственного музея изобразительных искусств и Красноуфимского краеведческого музея, а также коллекции Евгений Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Чтобы передать контекст эпохи, создатели выставки дополнили ее архивными материалами.

Во время подготовки выставки было отреставрировано 12 работ, в числе которых — «Белый теленок с голубыми глазами» Александра Лысякова, «Портрет Зинаиды Гавриловой» Валерия Гаврилова, «Константинов-артист» Виктора Трифонова и другие.

Выставка будет работать до 17 сентября.

Анастасия Таначева

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