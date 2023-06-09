Агрокомплекс «Доскино» оштрафован на 200 тысяч рублей за свалку

Нижегородский областной суд оставил в силе штраф размером 200 тыс. руб. для ООО «Агрокомплекс Доскино» за несанкционированную свалку на территории предприятия. Навалы мусора обнаружили в 2021 году, с того момента региональное управление Росприроднадзора пыталось привлечь компанию к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Сам факт правонарушения агрокомплекс не отрицал. Однако оплачивать штраф не торопился, пытаясь все это время оспорить вынесенное постановление. Доводы представителей юридического лица о якобы малозначительности правонарушения и ссылки на то, что свалку уже ликвидировали, судами приняты не были»,— сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Решение суда вступило в законную силу.

Анастасия Еремина