EBITDA «Биннофарм Групп» за первые 3 месяца 2023 года выросла на 45%

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за 1-й квартал 2023 года.

Выручка компании за первые 3 месяца 2023 года выросла на 4% год к году, до 6,8 млрд рублей, несмотря на высокую базу прошлого года в сегменте тендерных закупок препаратов, применяемых в лечении COVID-19.

В розничном сегменте выручка увеличилась на 17% год к году, основной вклад в рост розничных продаж внесли муколитическое средство «Эльмуцин», спазмолитик «Необутин» и гепатопротектор «Урдокса». При этом продажи дистрибьюторов в аптеки выросли более чем на 24%, что создает хорошую основу для дальнейшего роста доли рынка.

EBITDA в 1-м квартале 2023 года выросла на 45% год к году до 2,0 млрд рублей за счет реализации проектов по снижению себестоимости и эффективного управления портфелем препаратов.

Элина Багаутдинова, финансовый директор «Биннофарм Групп»:

«Наша стратегия, направленная на диверсификацию портфеля и каналов продаж, продолжает доказывать свою надежность и эффективность в условиях высокой рыночной волатильности. На протяжении последних лет компания стабильно увеличивает свои продажи и работает над укреплением своих позиций на фармацевтических рынках России и СНГ.

Несмотря на высокую базу прошлого года, «Биннофарм Групп» сохранила положительную динамику выручки и нарастила EBITDA на 45%. Основа устойчивого роста нашего бизнеса и прибыли – успешная работа с аптечными сетями, эффективный маркетинг и развитие медицинского продвижения, а также повышение эффективности производства и оптимизация административных расходов».

ООО «Биннофарм Групп»