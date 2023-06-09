«Стройкомплекс» отремонтирует дворец детского творчества в Навашине за 45 млн рублей

Нижегородская компания «Стройкомплекс» выбрана подрядчиком на ремонт дворца детского творчества в Навашине. Организация выполнит работы за 45,4 млн руб., стоимость контракта снизилась на 4,2% от начальной, сообщается на портале госзакупок.

«Стройкомплексу» предстоит до 11 ноября привести в порядок кровлю и фасад четырехэтажного здания, заменить окна и двери, озеленить территорию. Строители должны сохранить три панно на лицевой стороне объекта и восстановить разрушенные декоративные элементы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройкомплекс» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в ноябре 2004 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной деятельностью является разборка и снос зданий. Директору Алексею Гордееву принадлежит 50% компании, еще 50% у Владимира Касаткина. По итогам 2022 года выручка составила 26,9 млн руб. (-37,4% к 2021 году), чистая прибыль — 1,3 млн руб. (в 2021 году убыток 4,9 млн руб.).

Елена Ковалева