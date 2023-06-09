Жителя Удмуртии будут судить за убийство экс-мужа своей сожительницы

В столице Удмуртии перед судом предстанет 65-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве бывшего мужа своей сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла во время совместного распития алкоголя, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

В частности, компания употребляла алкоголь 16 апреля. Однако между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил оппонента кулаков в лицо. В результате тот скончался.

Уголовное дело, за которое мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, направлено в суд.