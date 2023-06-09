Первый заместитель «КрасКом» осужден на 8 лет колонии за коммерческий подкуп

В Красноярске осужден первый заместитель гендиректора ООО «КрасКом». Он был взят под стражу в зале суда, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным следствия, в 2019 году топ-менеджер получил 400 тыс. руб. за помощь коммерческой организации по проекту подключения многоквартирного дома. Общая сумма вознаграждения предполагалась в размере 600 тыс. руб. В то же году он получил в интересах той же компании еще 700 тыс. руб. от обещанных 1,5 млн руб. за ускорение принятия решения о подключении объекта капстроительства к системе водоснабжения.

Фигурант дела полностью признал вину. Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима и штраф 8 млн рублей.

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Оксана Павлова