Назначен новый прокурор Чесменского района

Прокурором Чесменского района назначен советник юстиции Владислав Ботвинкин. Коллективу и органам власти его представил глава надзорного ведомства Челябинской области Карен Габриелян. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Владислав Ботвинкин служит в надзорном ведомстве с 2013 года. Работал помощником Ханты-Мансийского межрайонного прокурора, старшим прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области. С 2018 года возглавлял Магнитогорскую природоохранную прокуратуру.

Также назначен прокурор Правобережного района Магнитогорска. Им стал Антон Поздеев, который прежде руководил надзорным ведомством в Октябрьском районе.

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