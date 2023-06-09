СКР ходатайствовал об аресте причастных к хищению спирта, из которого изготовили «Мистер Сидр»

Следствие возбудило ходатайство об аресте причастных к хищению метилового спирта. Из этого сырья был изготовлен алкогольный напиток «Мистер Сидр», жертвами которого с начала этой недели стали уже 30 человек, а еще 96 находятся в больницах. Об этом сообщается на сайте СКР.

После массового отравления людей суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» ранее были возбуждены уголовные дела в нескольких регионах страны (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствие установило, что владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов производил суррогатный алкоголь в Самаре с прошлого года. Он поставлялся в разные регионы России. Анару Гусейнову предъявили обвинение и арестовали.

По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии сотрудника полиции Ивана Гребенкина украли со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения полиции Самарской области 6 тонн метилового спирта. Они продали его Артему Айрапетяну. Тот в свою очередь поставлял спирт Анару Гусейнову. Артему Айрапетяну предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ и задержали. В отношении отца и сына и Ивана Гребенкина возбуждено дело по факту хищения (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Ани Айвазян