Банк России: объем банковских вкладов жителей края увеличился за год на 15%

На 1 мая 2023 года объем средств на депозитных и текущих банковских счетах жителей Пермского края составил почти 445 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Сохраняющееся доверие жителей Пермского края к данному инструменту сбережений обусловлено как его надежностью, так и возможностью приумножить свои средства. Вклады застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб., а банковские ставки по ним на сегодня превышают уровень текущей инфляции в регионе»,— отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Значительную часть сбережений (94%, или 417 млрд руб.) жители Прикамья хранят в рублях, остальное — в иностранной валюте. За год объем рублевых вкладов увеличился на 18%, вложения в иностранной валюте сократились на 19%.