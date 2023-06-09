В Казани главврача медклиники заподозрили в подделке дипломов

В Казани главврача медицинской клиники Spina подозревают в подделке дипломов своих сотрудников. Об этом сообщает татарстанское УФАС.

Отмечается, что ведомство получило обращение, в котором выразили сомнение в подлинности дипломов о наличии у сотрудников клиники медобразования по профилю «Лечебное дело» и «Мануальная терапия». Судя по данным архива Казанского государственного медицинского университета, данные дипломы по указанным специальностям вузом не выдавались.

До этого региональный Росздравнадзор предупредил клинику о недопустимости нарушений обязательных требований федерального закона об охране здоровья. Но сведения о квалификации специалистов продолжают публиковать в открытом доступе.

Факты, которые изложили в обращении ведомству, будут рассмотрены антимонопольщикам как вводящие клиентов в заблуждение относительно предоставляемых клиникой медуслуг.

"Ъ-Казань"