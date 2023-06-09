Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 205 петербургских компаний

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга отчитался о количестве участников нацпроекта «Производительность труда». Участие в федеральной программе приняли 205 предприятий, среди которых стратегически важные компании и крупнейшие производства города — Кронштадтский морской завод, Пулково, Адмиралтейские верфи, Горэлектротранс, «Теремок», «Балтийский берег», «Герофарм» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно данным Федерального центра компетенций, после внедрения компаний в проект время протекания процессов сократилось почти на 30%, выработка увеличилась на 34%, а незавершенное производство сократилось на 35%. Суммарная выручка всех участников из Петербурга составила 343 млрд рублей. В компаниях трудятся 46 тыс. человек.

Всего в нацпроекте участвуют 4830 предприятий из 84 регионов страны. Суммарная выручка компаний в рамках проекта составила 10,8 трлн рублей.

Екатерина Рязанова

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