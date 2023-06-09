Экс-глава Пензенского района получил 10 лет колонии за взятку спортивным инвентарем

Вступил в силу приговор бывшему руководителю Пензенского района Сергею Козину и экс-главе Алферьевского сельсовета Александру Есенкову. Первого признали виновным в получении взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), второго — в посредничестве при передаче (п. «в» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

18 октября прошлого года судья Ленинского райсуда Пензы приговорил Сергея Козина к десяти годам колонии строгого режима, Александра Есенкова — к пяти годам общего режима.

Суд установил, что в 2018 году Сергей Козин получил от бизнесмена взятку в виде спортивной одежды, обуви и инвентаря на 262,7 тыс. руб. Желающий получить разрешение на строительство ритуального зала и без проблем ввести его в эксплуатацию предприниматель также изготовил и установил на могиле родственников осужденного памятник и металлическую ограду на 176,3 тыс. руб.

В марте 2021 года за перераспределение земельного участка в деревне Ленинка для расширения участка взяткодателя Сергей Козин намеревался получить 200 тыс. руб. Передать деньги за 50 тыс. руб. согласился Александр Есенков — на встрече его с соучастником задержали сотрудники УФСБ по Пензенской области. По данным суда и следствия, бывший глава сельсовета совершил явку с повинной. До или после задержания — в суде не уточнили.

На суде Сергей Козин вину не признал, объяснив, что получил спорттовары в качестве спонсорской помощи для школ, за благоустройство могил заплатил, о содержимом полученного свертка не знал, а на распределение земли влиять не мог.

Второй подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием.

Дарья Васенина, Самара