В Краснодаре эвакуировали 22 человек при пожаре в многоэтажном доме на улице Сормовской

В Краснодаре при пожаре в 9-этажном доме на улице Сормовской эвакуировали 22 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 9 июня в 13:49.На место незамедлительно были отправлены пожарные расчеты. Очевидцы сообщают в соцсетях, что горела квартира на втором этаже здания. Площадь пожара составила 20 кв.м. Огонь полностью потушили к 14:14.

К ликвидации возгорания привлекли 10 человек личного состава и три единицы техники.

Анастасия Донскова

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