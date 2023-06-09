Правозащитники пожаловались на петербургского следователя из-за оскорбительного названия протокола

Общественное правозащитное движение «Команда против пыток» (КПП, бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом и самоликвидировался) подало обращение в Главное следственное управление СК РФ с требованием привлечь петербургского следователя Анну Емельяненко к дисциплинарной ответственности за то, что она якобы назвала документ с опросом пострадавшего от пыток художника Дениса Сиренко «объяснение [грубое нецензурное слово, касающееся представителей сексуальных меньшинств]».

«Вчера мы подали обращение в Главное следственное управление с требованием привлечь следователя Емельяненко к дисциплинарной ответственности за несоблюдение профессиональной и служебной этики»,— говорится в сообщении КПП.

Правозащитники считают, что сотрудница СК из следственного отдела по Центральному району города допустила нарушение профессиональной и служебной этики. Несколько файлов были сфотографированы с компьютера, и на них видно, что документ назван нецензурным выражением. «Пока реакции [от ГСУ СК] не было, но мы надеемся, что будет привлечение к дисциплинарной ответственности, потому что это — ну совсем уже»,— пояснила «Ъ-СПб» руководитель петербургского филиала КПП Юлия Федотова.

Отмечается, что Денис Сиренко 21 сентября участвовал в протестной акции в день объявления частичной мобилизации и был задержан силовиками около Гостиного двора. По его словам, художника били электрошокером и дубинками, а затем доставили в отдел полиции, где ему пришлось спать на полу. «Врачи диагностировали у Дениса двойной перелом левой руки и многочисленные ушибы»,— указывают правозащитники и подчеркивают, что за восемь месяцев следствие по делу об издевательствах так и не сдвинулось с мертвой точки.

10 июня Минюст включил «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов. Через два дня руководитель проекта Сергей Бабинец заявил о прекращении работы комитета в связи со статусом иноагента. Далее организация продолжила деятельность как «Команда против пыток».

Андрей Кучеров

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