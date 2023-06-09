Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каждого пятого россиянина раздражают картинки и гифки в рабочей переписке

Инфографика

Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство россиян находят что-то раздражающее в рабочей переписке. Чаще всего им не нравятся сообщения не по делу, в том числе картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями (22%). Также раздражают послания в нерабочее время, грамматические ошибки, некомпетентность. 8% опрошенных раздражает уже сам факт наличия рабочей переписки. Лишь 21% респондентов не находят в рабочей переписке ничего раздражающего.

Среди менее популярных поводов для раздражения — длинные сообщения, голосовые сообщения, их большое количество, особенно в разных мессенджерах. Также не нравятся смайлы, сленг, демонстрация превосходства, неясность заданий, навязывание чужих обязанностей и другое.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...