Каждого пятого россиянина раздражают картинки и гифки в рабочей переписке

Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинство россиян находят что-то раздражающее в рабочей переписке. Чаще всего им не нравятся сообщения не по делу, в том числе картинки, гифки, онлайн-открытки с приветствиями и поздравлениями (22%). Также раздражают послания в нерабочее время, грамматические ошибки, некомпетентность. 8% опрошенных раздражает уже сам факт наличия рабочей переписки. Лишь 21% респондентов не находят в рабочей переписке ничего раздражающего.

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Среди менее популярных поводов для раздражения — длинные сообщения, голосовые сообщения, их большое количество, особенно в разных мессенджерах. Также не нравятся смайлы, сленг, демонстрация превосходства, неясность заданий, навязывание чужих обязанностей и другое.