Новые платные парковки начнут действовать в Ижевске с 3 июля

В столице Удмуртии с 3 июля появятся платные парковки в квадрате улиц Кирова, Ленина, М. Горького и Коммунаров. Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время на площадках устанавливают знаки и информационные таблички.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, стоянки организуют на ул. Ломоносова, ул. М. Горького, ул. Бородина, ул. В. Сивкова (вдоль Свято-Михайловского собора), ул. Кирова (от М. Горького до Коммунаров), ул. Коммунаров (от Вечного огня до Советской), ул. Красноармейская (от «Удмуртнефти» до Советской), ул. Ленина (по обеим сторнам на участке от М.Горького до Удмуртской), ул. Лихвинцева (от кафе «Мятный трюфель» до Удмуртской), ул. Пушкинская (от Советской до Кирова) и ул. Советская (от Удмуртской до М. Горького).

Плата будет взиматься в будни с 8:00 до 20:00, а стоимость составит 35 руб. в час. По вечерам и в ночное время, а также в выходные и праздничные дни парковки останутся бесплатными.

Отмечается, что ежедневно специалисты городской административной инспекции регистрируют порядка 100 нарушений, чаще всего пользователи не оплачивают парковочные места. За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 2 тыс. руб.