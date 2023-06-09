«Ария», тайны созвездий и леденящее одиночество

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о химерах и циклопах, театральные променады, концерты, выставки и экскурсии. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук во время выступления

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук во время выступления

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

10 моя на сцене «Ракушка» в Александровском саду в рамках фестиваля «Столица закатов» выступит поп-группа «Моя Мишель». Билеты стоят 1,2 тыс. руб.

10 июня планетарий имени Гречко покажет сеансы «Приключения Капельки на Земле и в космосе», «Где живет черная дыра?», «Чудеса на небесах» и «Тайны невесомости». Они пройдут в кремлевском Манеже. Билеты — от 300 руб.

10 июня в «Заповедных кварталах» — экскурсия «От фонтана до квартала». За три часа участникам расскажут о «проклятии» дома Бугрова, театрах и революции, смене названий, легендах и символах города. Маршрут пройдет от фонтана на площади Минина по Большой Покровской к Трехсвятскому кварталу, бывшему окраиной старого Нижнего. Стоимость билетов 1 тыс. руб.

10 июня движение бесплатных еженедельных пробежек «Пять верст» проведет старт в честь своего первого дня рождения. Организаторы предлагают пробежать 5 км по набережной Мещерского озера в комфортном для себя темпе или помочь в организации мероприятия. Участники получат памятные открытки и смогут поучаствовать в розыгрыше призов. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте движения и прийти с QR-кодом на место старта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр La Voce Strumentale на фестивале искусств «Стрелка»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Оркестр La Voce Strumentale на фестивале искусств «Стрелка»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

В Пакгаузах завершается пятый международный фестиваль искусств «Стрелка». 10 и 11 июня оркестр La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского исполнит концерты «Шехеразада» Равеля, «Послеполуденный отдых фавна» и «Блудный сын» Дебюсси. В продаже билеты от 2 тыс. руб.

11 и 12 июня Центр театрального мастерства подготовит аудиоспектакль «Погружение променад». Это предметно-ориентированная прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода. Зрители смогут познакомиться с городом как хранителем воспоминаний и историй горожан. Прогулка продолжительностью 1,5 часа начнется около моста над Похвалинским съездом на улице Заломова, 9. Билет стоит 800 руб.

12 июня в День России на площади Минина запланирована праздничная программа. Жители и гости города смогут послушать выступления коллективов из регионов страны, познакомиться с культурой и традициями разных национальностей, посетить ярмарки и мастер-классы. Вечером на сцену выйдет певица Пелагея.

12 июня в пространстве DKRT на улице Большой Покровской, 18 — хиты британской рок-группы Muse в исполнении струнного оркестра Hard Rock Orchestra. Билеты от 1,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление рок-группы «Ария»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Выступление рок-группы «Ария»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 июня в концертном зале «Юпитер» пройдет концерт рок-группы «Ария». Музыканты в исторических костюмах исполнят свои хиты на трехъярусной сцене в виде корабля. Билеты от 2 тыс. руб.

14 июня в филармонии стартует 65-й сезон летних благотворительных концертов. По средам и пятницам выступления будут проходить в Кремлевском концертном зале, по воскресеньям — на сцене «Ракушка» в Александровском саду. Жители и гости города смогут бесплатно посетить выступления симфонического оркестра по предварительной регистрации.

14 июня в планетарии имени Гречко пройдет сеанс «Мифы о звездном небе». Посетителям расскажут, как созвездия Большая и Малая Медведицы, Волопас, Кассиопея, Андромеда, Пегас, Орион получили свои названия. На время ремонта планетария мероприятия проводятся в Мининском университете на Ульянова, 1. Стоимость билета 500 руб.

15 июня в научно-популярном центре «Лобачевский Lab» на Ульянова, 10Б состоится лекция «Химеры и циклопы — новые ритмы поведения динамических систем» о процессах и явлениях в природе, технике и обществе, которые можно описать с помощью математики. Кандидат физико-математических наук Максим Болотов расскажет о новых и типичных вариантах поведения систем, состоящих из большого количества элементов. Такие режимы получили свое название по именам персонажей древнегреческой мифологии: химеры и циклопы. Лекцию можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Моноспектакль «Диалог животных»

Фото: Театр кукол «Мабу» Моноспектакль «Диалог животных»

Фото: Театр кукол «Мабу»

15 июня театр кукол «Мабу» покажет моноспектакль «Диалог животных» на площадке Нетеатра на улице Большой Покровской, 4Д. Это история об одиноком мужчине, который много лет назад потерял жену. Сомнения и страхи не позволяет герою изменить свою жизнь. Билеты на постановку — от 500 руб.

15 июня во внутреннем дворике Дома Сироткина пройдет лекция «Французский регулярный парк» из цикла о садово-парковом искусстве. Посетители узнают, как в разные эпохи на оформление парков влияла мода, философия и человеческие представления о прекрасном. Вход – 200 руб.

15 июня в «Юпитере» — концерт «Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер» в сопровождении органа, струнных инструментов и шоу с песочной анимацией. Билеты от 1,2 тыс. руб.

Подготовила Елена Ковалева