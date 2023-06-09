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В Кавказском районе нашли двух пропавших детей

В Кавказском районе завершились поиски двух пропавших детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: УМВД России по городу Краснодар

Фото: УМВД России по городу Краснодар

По данным ведомства, о пропаже 12-летнего мальчика заявила мать ребенка. Женщина рассказала, что ее сын ушел в дневное время и не вернулся домой. Она пыталась найти мальчика сама, но попытки не увенчались успехом. В другой семье пропала 17-летняя девушка.

Полицейские направили на поиски несовершеннолетних весь личный состав. Они обследовали дворы многоэтажек и частных домов, парки, скверы, водоемы. В итоге детей нашли. Оба пропавших остались с ночевкой у знакомых и не предупредили родителей.

Анастасия Донскова

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