В Башкирии вынесли приговор за убийство и разбой, совершенные 25 лет назад

Салаватский межрайонный суд приговорил 46-летнего жителя Челябинской области Александра Вышегородцева к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух лиц, сопряженном с разбоем, (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое («в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По обвинению в разбое он был освобожден от наказания с связи с истечением срока давности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в июне 1998 года подсудимый в Самарской области напал на водителя грузовика, который согласился его подвезти. Выстрелив в водителя из пистолета, Александр Вышегородцев забрал 12 тыс. руб. и поясную сумку. Пострадавший скончался на месте.

Через десять лет Вышегородцев попытался совершить аналогичное преступление на территории Салаватского района. Напав на водителя, он забрал из кабины автомобиля два сотовых телефона и скрылся. Потерпевшему удалось сбежать, так как самодельное оружие дало осечку.

Александр Вышегородцев признал вину.

Найти преступника удалось в 2022 году. По данным прокуратуры, он оставил в кабине одного из грузовиков отпечатки пальцев. Ранее в пресс-службе СКР сообщали, что выйти на след подозреваемого удалось по ДНК-профилю.

До задержания Александр Вышегородцев жил в Челябинской области, работал транспортировщиком на приборостроительном заводе.

Майя Иванова

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