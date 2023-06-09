Грузооборот портов Черноморо-Азовского бассейна за год вырос на 22%

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам января—мая 2023 года вырос на 21,7% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Итоговый показатель за первые пять месяцев года достиг 126,6 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 35,6%, до 60,2 млн тонн, наливных — на 11,3%, до 66,4 млн тонн.

Совокупный грузооборот российских портов за указанный период увеличился на 11,2% в сравнении с прошлогодним показателем за январь—май и составил 379 млн тонн.

«Высокая динамика роста общего показателя обеспечена рекордным приростом (+20,1%) перевалки сухих грузов, прежде всего зерна и удобрений, которая составила 186,2 млн тонн»,— говорится в сообщении.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 3,8% и составила 192,8 млн тонн.

Анастасия Донскова

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