В Краснодаре организаторов и сотрудников колл-центра осудили на длительные тюремные сроки за мошенничество

Советский районный суд города Краснодара признал виновными 16 человек, которым вменяли ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Шестерых из обвиняемых признали виновными по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а остальных по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Организаторам преступлений — двум мужчин и четырем женщинам — назначены сроки от 12,5 до 14 лет лишения свободы. Участникам преступного сообщества назначены на сроки от трех до семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба суда Краснодарского края.

Согласно приговору суда, с 2016 по 2018 год подсудимые, будучи участниками преступного сообщества, организовали несколько колл-центров в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Незаконно получив клиентские базы интернет-магазинов по продаже биологически активных добавок, подсудимые убеждали жертв в том, что они приобрели некачественный товар и имеют право на компенсацию. Чтобы ее получить, необходимо было заплатить за «поддержку со стороны государственных органов». Ущерб от деятельности подсудимых составил около 7 млн руб.

Осужденным женщинам, которые имеют детей, приговор судом был отсрочен до достижения их детьми возраста 14 лет. Помимо этого на имущество подсудимых наложен арест, а они должны выплатить моральный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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