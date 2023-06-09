В Воронеже введут режим ЧС после попадания беспилотника в жилой дом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии Воронежа ввести в городе «режим чрезвычайной ситуации районного масштаба» после столкновения беспилотного летательного аппарата со стеной жилого дома на улице Белинского, 21. Об этом господин Гусев сообщил в своем telegram-канале.

Губернатор рассчитывает, что режим ЧС «позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», где разрушена часть кровли

Власти пришли к выводу, что расселение многоэтажки, где живут до 90 человек, «не требуется».

«Сейчас проводится опись поврежденного имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы, когда будут подписаны соответствующие нормативно-правовые документы. Ремонт планируем вести круглосуточно и завершить оперативно, в течение нескольких дней, подрядчик уже определен. Попросили завод-изготовитель пластиковых окон поставить нашу заявку в первую очередь»,— отметил губернатор.

Мэр Вадим Кстенин заверил, что в доме «уже проведена оценка состояния пострадавших квартир». «На месте работает подрядчик с привлечением председателя ТСЖ. Определяется объем работ и количество требуемых материалов. Организован поквартирный обход, обследование контура дома. Все осметим, после этого в кратчайшие сроки приступим к работам»,— написал градоначальник в своем telegram-канале.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте