В Краснодаре 16 человек осуждены за серию дистанционных мошенничеств

Советский районный суд Краснодара вынес приговор шестнадцати подсудимым, которые признаны виновными в совершении серии телефонных мошенничеств в составе преступного сообщества, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Кубани. Злоумышленники использовали базы банных продавцов косметики и БАДов, обещая потерпевшим помочь вернуть деньги за якобы некачественный товар.

По данным сайта суда, обвинение в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) было предъявлено Светлане Малышевой, Дмитрию Мишину, Алене Рассадиной, Анастасии Решетниковой, Дмитрию Шавалде и Елене Шопен. Этим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12,5 до 14 лет в колониях строгого и общего режима. Остальные участники группировки осуждены на реальные сроки от 3 до 7 лет, женщинам, имеющим детей до 14 лет, предоставлена отсрочка исполнения наказания.

Суд установил, что мошенническая схема действовала в Краснодарском крае и Адыгее с 2016 года по 2018 год. Участники группировки незаконно приобретали клиентские базы интернет-магазинов, которые специализировались на продаже косметических средств и биологически активных добавок. Подсудимые обзванивали клиентов интернет-магазинов и убеждали их в том, что они якобы приобрели некачественный товар и имеют право на компенсацию. Злоумышленники обещали потерпевшим поддержку со стороны сотрудников государственных органов, в роли которых выступали их сообщники. При этом потерпевших уверяли в том, что за содействие в получении компенсации нужно заплатить. Следствие доказало факты хищения средства потерпевших на сумму 7 млн руб.

Анна Перова, Краснодар