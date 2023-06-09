В Челябинске предпринимателя будут судить за гибель троих рабочих

Завершено расследование уголовного дела индивидуального предпринимателя Сергея Поздеева, обвиняемого в гибели троих рабочих при взрыве газа в нежилом здании в Челябинске. Ему вменяют нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Материалы направили на рассмотрение в Курчатовский районный суд Челябинска, сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, предприниматель владел нежилым зданием по улице Демидовская, в котором находился цех по производству пластиковых окон ООО «Окна Руси». Бизнесмен установил в одном из помещений работающее газовое оборудование. Лицензию на его эксплуатацию он не оформил и не обеспечил его обслуживание. Из-за неисполнения требований безопасности в ноябре 2020 года в котельной произошла утечка газовой смеси. Она повлекла за собой взрыв и разрушение здания.

В результате происшествия трое работников цеха по выпуску окон погибли на месте, один пострадал.

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