Делегация из Адыгеи приняла участие в конной выставке «Иппосфера»

Адыгскую породу лошадей представила делегация республики на Международной конной выставке «Иппосфера» в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Следующая фотография 1 / 5 Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Уже не в первый раз наши земляки, объединенные знаменем черкесских всадников «Шыу Хасэ», прославляют адыгскую породу лошадей»,— написал господин Кумпилов.

Глава республики пожелал делегации удачи.

В конной выставке «Иппосфера» в этом году принимают участие представители 18 регионов России. Здесь представлены лошади пород «буденновская» и «донская» из Ростовской области, а также арабские и ахалтекинские скакуны со Ставрополья.

Анастасия Назарова