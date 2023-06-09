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Делегация из Адыгеи приняла участие в конной выставке «Иппосфера»

Адыгскую породу лошадей представила делегация республики на Международной конной выставке «Иппосфера» в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

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Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

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Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«Уже не в первый раз наши земляки, объединенные знаменем черкесских всадников «Шыу Хасэ», прославляют адыгскую породу лошадей»,— написал господин Кумпилов.

Глава республики пожелал делегации удачи.

В конной выставке «Иппосфера» в этом году принимают участие представители 18 регионов России. Здесь представлены лошади пород «буденновская» и «донская» из Ростовской области, а также арабские и ахалтекинские скакуны со Ставрополья.

Анастасия Назарова

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