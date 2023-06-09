В 42 районах Татарстана выявили свыше 400 нарушений на детских площадках

В Татарстане прокуроры районов и городов выявили свыше 400 нарушений в содержании и эксплуатации спортплощадок и детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Нарушения были выявлены в 42 районах Татарстана. В частности, были установлены такие нарекания, как необеспечение осмотра и ремонта объектов, отсутствие обязательной информации о безопасности оборудования, отсутствие освещения и ограждения территорий и т.д.

Всего по результатам мероприятий вынесли более 20 актов прокурорского реагирования. Все документы находятся на стадии рассмотрения.

"Ъ-Казань"