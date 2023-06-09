На фестивале «Лето в Тобольском кремле» выступит Леонид Агутин с филармоническим оркестром

Певец, композитор и музыкант Леонид Агутин выступит на фестивале «Лето в Тобольском кремле» в Тобольске (Тюменская область), сообщили в пресс-службе региональной администрации. Концерт начнется 15 июля в 20:00 в Тобольском кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По данным администрации, Леонид Агутин выступит с тюменским филармоническим оркестром (ТФО) под управлением Юрия Медяника. Как указано на сайте тюменской филармонии, стоимость билетов начинается от 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

«Лето в Тобольском кремле» в 2023 году пройдет с 29 июня по 15 июля. В программе запланированы шесть концертов. 8 июля — выступление Игоря Бутмана с квинтетом ТФО под управлением Юрия Медяника.

Напомним, в 2022 году XIII музыкальный фестиваль прошел с 24 июня по 2 июля. Как сообщили в администрации региона, в 2022 году «Лето в Тобольском кремле» занял 3 место в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства».

Полина Хабарова

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