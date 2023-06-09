На установку в Уфе скульптур из «Алисы в стране чудес» выделят до 1 млн рублей

Администрация Кировского района Уфы ищет подрядчика для изготовления и установки во дворах домов №14 по улице Кувыкина и №1, 3, 5, 5/1, 5/2 по Рабкоров деревянных скульптур из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 1 млн руб. Итоги аукциона подведут 19 июня. Работы профинансирует бюджет города.

Согласно технической документации, подрядчик должен в течение 90 дней изготовить и установить скульптуры Алисы, Белого кролика, Чеширского кота, Гусеницы, Королевы, а также четыре фигуры карточных солдатов, два куста роз и одну скульптурную группу, изображающую «безумное чаепитие».

Венера Хисамова

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