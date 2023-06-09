Учитель из Арамили стала фигурантом уголовного дела о дискредитации армии

Силовики возбудили уголовное по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ) в отношении 29-летнего учителя рисования из Арамили (Свердловская область) Дарьи Сергеевой. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на адвоката Романа Качанова. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Утром 9 июня дома у Дарьи Сергеевой прошли обыски, после чего ее увезли на допрос в Сысерть. По окончании следственных мероприятий девушку отпустили под подписку о невыезде.

По данным издания, дело возбудили из-за участия учителя в акции протеста против специальной военной операции на Украине, которая прошла 24 февраля этого года. Тогда она устроила мемориал памяти погибшим у памятника героям гражданской войны.

В прошлом году девушку привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ. Ее оштрафовали на 15 тыс. руб. за то, что во время губернаторских выборов она исписала бюллетень антивоенными надписями.

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