На капремонт охранно-пожарной системы в здании министерств направят до 11 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» на конкурсе 29 июня выберет подрядчика капитального ремонта систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре четвертого-седьмого этажей административного здания на улице Цюрупы, 13, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 11,81 млн руб. Средства выделят из бюджета республики.

Работы должны быть выполнены в течение 150 дней. В здании находится министерство торговли и услуг Башкирии, управление казначейства министерства финансов Башкирии, государственный комитет республики по конкурентной политике, министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности. С первого по третий этаж занимает министерство земельных и имущественных отношений региона. Подрядчик должен провести демонтажные работы, установить автоматическую пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, систему оповещения управления эвакуацией.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ГКУ «Хозяйственное управление» на конкурсе 19 июня выберет подрядчика для охраны объектов и контрольно-пропускного режима министерств и ведомств, в том числе здания на улице Цюрупы, 13. Начальная цена контракта определена в 64,5 млн руб. Срок действия контракта — с 1 июля текущего года по 31 июля 2024 года.

Майя Иванова

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