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Праздник «Гербер» пройдет в Ижевске 12 июня в парке Кирова

В столице Удмуртии 12 июня состоится самый популярный обрядовый праздник «Гербер». Площадкой для его проведения станет парк Кирова, сообщает пресс-служба администрации города. Праздник приурочен к 125-летию со дня рождения поэтессы Ашальчи Оки и писателя Кузебая Герда.

Мероприятия начнутся в 11:00 и продлятся до вечера. Гостей ждут стендап на удмуртском языке, Национальные игры и танцы, а также концертная программа. С номерами выступят коллективы «Танок», «Италмас» и «Шулдыр Жыт». Здесь также пройдут разнообразные мастер-классы, интерактивные и спортивные площадки.

Кроме того, на празднике состоится представление коллекций дизайнеров и коллективов, раскрывающих этномоду Удмуртии и знакомящих с современным и традиционным обликом национального платья.

Завершится «Гербер» этнодискотекой «Эктон КУАмын» с Оксаной Бисар и начинающими артистами удмуртской эстрады.

Фотогалерея

Как прошел праздник Гербер в Удмуртии в 2022 году

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18 июня в окрестностях деревни Кечур в Малопургинском районе Удмуртии состоялся межрегиональный национальный праздник Гербер. Мероприятие собрало около 15 тыс. человек, в том числе из других регионов России

18 июня в окрестностях деревни Кечур в Малопургинском районе Удмуртии состоялся межрегиональный национальный праздник Гербер. Мероприятие собрало около 15 тыс. человек, в том числе из других регионов России

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

В этом году в основу концепции Гербера лег один из главных институтов взаимопомощи удмуртов — традиция «веме». Поляна праздника превратилась в модель деревни с импровизированными улицами, каждой из которых присвоили свое имя

В этом году в основу концепции Гербера лег один из главных институтов взаимопомощи удмуртов — традиция «веме». Поляна праздника превратилась в модель деревни с импровизированными улицами, каждой из которых присвоили свое имя

Фото: vk.com, Олег Гарин

Открыл праздник парад воршудов и деревень Малопургинского района. На площадках гости смогли ближе узнать историю родовых объединений удмуртов, населяющих район

Открыл праздник парад воршудов и деревень Малопургинского района. На площадках гости смогли ближе узнать историю родовых объединений удмуртов, населяющих район

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Основным спортивным событием стал Всеудмуртский глобальный футбольный матч «Боны» vs «Бены». Названия команд связаны с диалектами удмуртского языка. Так, в речи жителей севера республики «да» по-удмуртски — «бен», а на юге «да» — это «бон»

Основным спортивным событием стал Всеудмуртский глобальный футбольный матч «Боны» vs «Бены». Названия команд связаны с диалектами удмуртского языка. Так, в речи жителей севера республики «да» по-удмуртски — «бен», а на юге «да» — это «бон»

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

В этом году впервые на Гербере состоялся первый Межрегиональный чемпионат «Пичи чужонбол», в котором приняли участие дети из Удмуртии и соседних регионов. Отмечается, что Малопургинский район является родиной Чужонбола, который представляет собой хоккей с мячом, где вместо клюшки используется березовая метла-чужон

В этом году впервые на Гербере состоялся первый Межрегиональный чемпионат «Пичи чужонбол», в котором приняли участие дети из Удмуртии и соседних регионов. Отмечается, что Малопургинский район является родиной Чужонбола, который представляет собой хоккей с мячом, где вместо клюшки используется березовая метла-чужон

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Также на празднике выступили профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и удмуртские стендап-комики

Также на празднике выступили профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и удмуртские стендап-комики

Фото: vk.com, Олег Гарин

С окончанием посевных работ селян поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Россия начинается здесь, на земле. Наша общая цель — обеспечить всех продовольственной безопасностью, накормить Удмуртию, накормить Россию. Я благодарю вас за труд, благодарю за то, что Удмуртия всегда остается крепким тылом»,— выразил благодарность господин Бречалов

С окончанием посевных работ селян поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Россия начинается здесь, на земле. Наша общая цель — обеспечить всех продовольственной безопасностью, накормить Удмуртию, накормить Россию. Я благодарю вас за труд, благодарю за то, что Удмуртия всегда остается крепким тылом»,— выразил благодарность господин Бречалов

Фото: vk.com, Олег Гарин

Также глава региона объявил об учреждении двух премий — «Лучший фермер» и «Лучшее личное подсобное хозяйство». Отмечается, что проект будет доработан, однако он будет стимулировать к росту через денежные вознаграждения

Также глава региона объявил об учреждении двух премий — «Лучший фермер» и «Лучшее личное подсобное хозяйство». Отмечается, что проект будет доработан, однако он будет стимулировать к росту через денежные вознаграждения

Фото: vk.com, Олег Гарин

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова поблагодарила работников сельского хозяйства, которые завершили посевную. «Это обрядовый праздник, который удмурты сохранили и возродили. Сегодня он обретает новые смыслы и традиции. Но, как и прежде, этот праздник объединяет вокруг себя трудолюбивых людей, которые делают все, чтобы наша республика жила в достатке и благополучии»,— отметила она

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова поблагодарила работников сельского хозяйства, которые завершили посевную. «Это обрядовый праздник, который удмурты сохранили и возродили. Сегодня он обретает новые смыслы и традиции. Но, как и прежде, этот праздник объединяет вокруг себя трудолюбивых людей, которые делают все, чтобы наша республика жила в достатке и благополучии»,— отметила она

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

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18 июня в окрестностях деревни Кечур в Малопургинском районе Удмуртии состоялся межрегиональный национальный праздник Гербер. Мероприятие собрало около 15 тыс. человек, в том числе из других регионов России

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

В этом году в основу концепции Гербера лег один из главных институтов взаимопомощи удмуртов — традиция «веме». Поляна праздника превратилась в модель деревни с импровизированными улицами, каждой из которых присвоили свое имя

Фото: vk.com, Олег Гарин

Открыл праздник парад воршудов и деревень Малопургинского района. На площадках гости смогли ближе узнать историю родовых объединений удмуртов, населяющих район

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Основным спортивным событием стал Всеудмуртский глобальный футбольный матч «Боны» vs «Бены». Названия команд связаны с диалектами удмуртского языка. Так, в речи жителей севера республики «да» по-удмуртски — «бен», а на юге «да» — это «бон»

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

В этом году впервые на Гербере состоялся первый Межрегиональный чемпионат «Пичи чужонбол», в котором приняли участие дети из Удмуртии и соседних регионов. Отмечается, что Малопургинский район является родиной Чужонбола, который представляет собой хоккей с мячом, где вместо клюшки используется березовая метла-чужон

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Также на празднике выступили профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и удмуртские стендап-комики

Фото: vk.com, Олег Гарин

С окончанием посевных работ селян поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Россия начинается здесь, на земле. Наша общая цель — обеспечить всех продовольственной безопасностью, накормить Удмуртию, накормить Россию. Я благодарю вас за труд, благодарю за то, что Удмуртия всегда остается крепким тылом»,— выразил благодарность господин Бречалов

Фото: vk.com, Олег Гарин

Также глава региона объявил об учреждении двух премий — «Лучший фермер» и «Лучшее личное подсобное хозяйство». Отмечается, что проект будет доработан, однако он будет стимулировать к росту через денежные вознаграждения

Фото: vk.com, Олег Гарин

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова поблагодарила работников сельского хозяйства, которые завершили посевную. «Это обрядовый праздник, который удмурты сохранили и возродили. Сегодня он обретает новые смыслы и традиции. Но, как и прежде, этот праздник объединяет вокруг себя трудолюбивых людей, которые делают все, чтобы наша республика жила в достатке и благополучии»,— отметила она

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

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