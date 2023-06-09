Праздник «Гербер» пройдет в Ижевске 12 июня в парке Кирова

В столице Удмуртии 12 июня состоится самый популярный обрядовый праздник «Гербер». Площадкой для его проведения станет парк Кирова, сообщает пресс-служба администрации города. Праздник приурочен к 125-летию со дня рождения поэтессы Ашальчи Оки и писателя Кузебая Герда.

Мероприятия начнутся в 11:00 и продлятся до вечера. Гостей ждут стендап на удмуртском языке, Национальные игры и танцы, а также концертная программа. С номерами выступят коллективы «Танок», «Италмас» и «Шулдыр Жыт». Здесь также пройдут разнообразные мастер-классы, интерактивные и спортивные площадки.

Кроме того, на празднике состоится представление коллекций дизайнеров и коллективов, раскрывающих этномоду Удмуртии и знакомящих с современным и традиционным обликом национального платья.

Завершится «Гербер» этнодискотекой «Эктон КУАмын» с Оксаной Бисар и начинающими артистами удмуртской эстрады.