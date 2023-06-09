Марафон «Белые ночи» перекроет движение в центре Петербурга

Ежегодный легкоатлетический марафон «Белые ночи» перекроет движение в четырех центральных районах Санкт-Петербурга в воскресенье, 11-го, и в ночь на 12 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Дорожные ограничения коснутся Адмиралтейского, Центрального, Василеостровского и Петроградского районов, уточняют организаторы мероприятия.

Движение по ряду центральных улиц Петербурга начнут перекрывать и ограничивать уже с 12:00 11 июня. Продлятся ограничения до 06:00 понедельника, 12 июня.

В связи с проведением забега с 20:00 11 июня закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту, проспекту Добролюбова, Тучкову мосту, Сампсониевскому и Гренадерскому мостам. Троллейбусы не будут ходить по проспекту Добролюбова, Тучкову мосту, Адмиралтейскому проспекту, Конногвардейскому бульвару, Дворцовому мосту, Лафонской улице и Невскому проспекту — на участке от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта.

Уточняется, что марафон «Белые ночи» в 2023 году пройдет в традиционном формате — участники забега стартуют на марафонской дистанции (42,2 км) в 22:00 11 июня, старт на дистанции 10 км назначен на 21:00. Старт будет дан от Петровской набережной, завершится забег на Дворцовой площади.

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