Доля китайских тракторов на новосибирском рынке резко выросла в 2023 году

В 2023 году доля китайской техники в общем объем тракторов, приобретенных новосибирскими аграриями, значительно выросла. Ранее на новосибирском рынке такая тенденция не наблюдалась, сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«В «иных государствах», включая Китай, было приобретено (в 2023 году.– «Ъ») 27 машин, в том числе 21 трактор был приобретен в КНР. Это больше, чем было приобретено тракторов Минского тракторного завода»,– сообщил господин Лещенко на пресс-конференции.

По словам министра, всего в этом году дилеры, работающие в Новосибирской области, намерены реализовать 280 тракторов производства КНР. Их приобретают не только новосибирские покупатели, но и аграрии соседних сибирских регионов.

По данным новосибирского минсельхоза, в посевной кампании 2023 года было задействовано всего около 7 тыс. тракторов. В 2022 году предприятия региона приобрели 286 тракторов, в этом году к 8 июня – 89.

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Валерий Лавский