Министерство курортов Кубани предлагает инвесторам осваивать месторождения лечебных вод и грязей

В Краснодарском крае в ходе инвентаризации природных месторождений лечебных вод и грязей выяснилось, что из сорока трех разведанных месторождений минеральных вод не используются четырнадцать, из пяти месторождений лечебных грязей два остаются нераспределенном фонде. По сообщению администрации края, региональное министерство курортов ведет поиск инвесторов для освоения бальнеологических ресурсов.

В настоящее время в санаториях края доступны 105 бальнеологических и 96 грязевых отделений. Краевые власти уделают особое внимание развитию бальнеолечения, которое дает возможность обеспечить круглогодичную загрузку здравниц. Одной из перспективных для развития бальнеологии территорий является Апшеронский район, где разведано три месторождения: Южно-Хадыженское и Апшеронское — йодо-бромных вод, Нефтяное — соляно-щелочной воды. Сейчас в муниципалитете идет реконструкция санатория — термального курорта. После завершения ремонтных работ здесь планируют расконсервировать скважину лечебных вод, сообщает пресс-служба администрации края.

Анна Перова, Краснодар