«Умные» остановки в Перми работали без технического обслуживания

Прокуратура Перми выявила нарушения при реализации муниципальной программы «умных» остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году в Перми установлено 28 «умных» остановочных павильонов с электронными информационными табло прибытия общественного транспорта. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что контракт на их обслуживание заключен муниципалитетом только в марте 2023 года. Кроме этого, бесперебойная система подачи информации в павильонах не работает.

Ненадлежащим образом организованная работа по обеспечению информационной доступности транспортных услуг не соответствовала целям и задачам муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми». По итогам проверки прокурором города заместителю главы администрации внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, материалы направлены в УФАС по Пермскому краю для дачи правовой оценки действиям ответственных лиц.