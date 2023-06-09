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обновлено 13:11

«Умные» остановки в Перми работали без технического обслуживания

Прокуратура Перми выявила нарушения при реализации муниципальной программы «умных» остановочных павильонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году в Перми установлено 28 «умных» остановочных павильонов с электронными информационными табло прибытия общественного транспорта. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что контракт на их обслуживание заключен муниципалитетом только в марте 2023 года. Кроме этого, бесперебойная система подачи информации в павильонах не работает.

Ненадлежащим образом организованная работа по обеспечению информационной доступности транспортных услуг не соответствовала целям и задачам муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми». По итогам проверки прокурором города заместителю главы администрации внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, материалы направлены в УФАС по Пермскому краю для дачи правовой оценки действиям ответственных лиц.

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