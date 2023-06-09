Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепте гиперкара от Porsche, который подготовили к 75-летию компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Porsche Фото: Porsche

8 июня марка Porsche специальным мероприятием торжественно отметила свое 75-летие. Вообще-то свой первый автомобиль, к слову, электрический, Фердинанд Порше построил еще в 1900 году, а фирму под своим именем основал в 1931-м, так что скоро можно было бы отмечать столетие.

В 1930-е уже знаменитый в то время конструктор проектировал не менее знаменитого впоследствии «Жука», работал на оборонку, за что после Второй мировой войны какое-то время даже сидел в тюрьме, и даже построил в трех экземплярах спортивный автомобиль Porsche Type 64. Это случилось в 1936 году, машины должны были выступать в гонках Берлин—Рим, но интересно в них другое — и конструктивно, и внешне они как бы предвосхищали те спортивные купе, которыми впоследствии и прославилась марка Porsche.

То есть логично было бы именно этот проект взять точкой отсчета. Но в компании решили, что день рождения марки — это 8 июня 1948 года. Именно в этот день был выпущен первый серийный автомобиль Porsche — модель с индексом 356.

К своему празднику в Porsche подготовили специальный автомобиль, его и показали публике в ходе мероприятия, которое состоялось в Штутгарте. Это гиперкар Mission X. Машина стилизована под гоночные болиды Porsche 917, блиставшие на состязаниях на рубеже 1960-х и 16970-х годов.

У премьерного суперкара даже двери открываются похожим образом — поднимаются вверх, как крылья бабочки. В салоне, вернее, это пространство больше похоже на кабину истребителя, авиационный штурвал, два дисплея, но при этом есть и физические переключатели.

Динамические характеристики не заявлены, известно только, что в движение Mission X приводится электромоторами. Это, конечно же, не дань уважения первому автомобилю, выпущенному Фердинандом Порше, а требования дня сегодняшнего, когда даже высокопроизводительные автомобили должны быть экологически безупречными. Так или иначе, юбилейный автомобиль пока что концепт. О серийном производстве Porsche Mission X или чего-то на него похожего речь пока не идет.