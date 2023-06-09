Энергетикам «Россети Урал» — «Челябэнерго» вручена благодарность президента РСПП

Коллектив филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» награжден Благодарностью Российского союза промышленников и предпринимателей за подписью президента Александра Шохина.



Фото: пресс-служба СПП Челябинской области

Благодарность объявлена «За активное участие энергетиков в реализации целей и задач Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области - регионального отделения РСПП - и в связи с 30-летием со дня его образования». Первый вице-президент СПП Челябинской области Константин Струков вручил документ заместителю генерального директора «Россети Урал» - директору филиала «Челябэнерго» Сергею Золотарёву и передал поздравления трудовому коллективу энергокомпании.

«Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области стал площадкой для конструктивного диалога, эффективного взаимодействия энергетиков, власти и бизнес сообщества, - отметил Сергей Золотарёв. - Результат этой работы на протяжении трёх десятилетий - создание благоприятного инвестиционного климата и успешная реализация региональных инвестиционных проектов».

Так, в 2022 году энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» выполнили обязательства по подключению к электросетям крупных объектов промышленной и логистической инфраструктуры, в т. ч. обязательства по технологическому присоединению перед такими компаниями, как ООО «Стил Армор» – современное металлургическое предприятие, специализирующееся на выпуске стальной оснастки для горно-обогатительного оборудования (мощностью 20 МВт), АО «Южуралзолото Группа Компаний»» (мощностью 14 МВт), а также необходимая мощность выдана 46 объектам малого и среднего предпринимательства Челябинской области. После реконструкции подстанций (ПС) 110 кВ «Аргаяш», «Кулуево», «Каясан» в части замены и модернизации аккумуляторных батарей повысилась надежность электроснабжения населения, аграрно-промышленных и производственных площадок Аргаяшского и Красноармейского районов. В Челябинске реконструированы воздушные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью более 10 километров, которые обеспечивают электроэнергией жителей Тракторозаводского, Центрального и Советского районов.

Инвестиционные вложения компании «Россети Урал» в развитие электросетевого комплекса Челябинской области за 2022 г. составили более 2,8 миллиарда рублей.