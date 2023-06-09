Прокуратура выявила нарушения при реконструкции Дворца молодежи в Перми

Прокуратура Перми выявила нарушения бюджетного законодательства в части порядка осуществления закупок при ремонте здания МАУ «Дворец молодежи». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установила прокуратура, после заключения контракта на реконструкцию объект не был готов к передаче подрядчику. Это привело к нарушению графика выполнения работ, предусмотренных условиями заключенного договора. Кроме этого, отсутствовало дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения обязательств, что в дальнейшем могло повлечь нарушение прав подрядчика — ему грозили штрафные санкции за несвоевременную сдачу объекта. Затягивание ввода в эксплуатацию данного объекта влечет нарушения прав и гарантий молодого поколения граждан.

Как считает прокуратура, нарушения вызваны отсутствием надлежащего контроля со стороны управления капитального строительства администрации Перми за деятельностью подведомственного учреждения. По результатам проверки прокуратурой города внесено представление заместителю главы города. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены. На сегодняшний день МАУ «Дворец молодежи» находится на этапе ввода в эксплуатацию.

Реконструкция Дворца молодежи началась в 2020 году и завершилась в декабре 2022-го. Были обновлены фасад здания и внутренние помещения. В частности, во дворце был обустроен концертный зал на 550 посадочных мест и малый концертный зал на 151 место, коворкинг-центр, конференц-зал, лекционный и тренажерный залы. Также был возведен дополнительный пристрой, где должен разместиться театр «Балет Евгения Панфилова». Цена контракта на выполнение работ составила 499,9 млн руб. Дата сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась. Ранее в мэрии сообщали, что открыть дворец после реконструкции планируется ко Дню города 12 июня.

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, 25 мая городским управлением капитального строительства было получено положительное заключение государственной экспертизы на проект.