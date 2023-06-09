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Для благоустройства территории на Стрелке выделили еще 23 млн рублей

Администрация Канавинского района ищет подрядчика для благоустройства территории вокруг памятника Александру Невскому на Стрелке до входа в пакгаузы. Начальная (максимальная) цена контракта – 22,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По условиям закупки, подрядчику предстоит к 1 сентября поменять покрытие пешеходных дорожек, посеять газон, высадить цветы и деревья, установить шлагбаум и смонтировать систему наружного освещения.

Заявки на конкурс принимают до 26 июня, итоги подведут 29 июня.

Территорию Стрелки начали благоустраивать к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 годах. Летом того же года был открыт памятник Александру Невскому.

Анастасия Еремина

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