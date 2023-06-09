Путин сегодня встретится с Лукашенко и Пашиняном

Президент России Владимир Путин сегодня, 9 июня, в Сочи проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также у главы государства запланированы переговоры с главами зарубежных делегаций СНГ и ЕАЭС и посещение «Академии единоборств». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Путин сегодня находится в Сочи, и начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, которая состоится в резиденции "Бочаров ручей"»,— сообщил господин Песков.

По словам Дмитрия Пескова, после переговоров с белорусским коллегой Владимир Путин посетит Сириус, где состоится его встреча с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Участие в мероприятии также примет премьер-министр Михаил Мишустин.

«Будет выступление и Путина, и Мишустина, выступления глав зарубежных делегаций. Далее Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном»,— добавил господин Песков. Он уточнил, что Владимир Путин также посетит спортивно-тренировочный центр «Академию единоборств», который был построен поручению президента и открылся в феврале.

В последний раз Владимир Путин встречался с Александром Лукашенко и Николом Пашиняном 25 мая в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. На мероприятии также присутствовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

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Милена Костерева