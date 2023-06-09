На строительство западного обхода села Толбазы направят до 449 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 30 июня выберет подрядчика первого этапа строительства западного обхода села Толбазы в Аургазинском районе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 449,91 млн руб. Его профинансирует бюджет Башкирии.

Работы должны быть завершены до 30 октября 2027 года. Длина участка составляет 5,76 км.

Подрядчик должен дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно и основание дорожной одежды, пятилетнюю — на нижний слой покрытия и семилетнюю — на верхний слой покрытия, двухлетнюю — на дорожные столбики.

Майя Иванова

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