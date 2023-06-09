Смольный выступил против строительства участков в промзоне на Екатерингофке

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле выступил против строительства жилых участков в промзоне на Екатерингофке. Это отмечается в заключении о результатах общественных обсуждений, обратил внимание «Деловой Петербург». Запрос на застройку направляла группа «Страна Девелопмент».

Как отметили в комитете, в проекте нового генплана Петербурга территория, где планировалось провести застройку, считается производственной зоной. По мнению Смольного, это противоречит плану по развитию территории в производственных целях. При этом объект расположен в промышленной зоне с действующими предприятиями. В том числе место, где планировалась застройка, находится в 70 м от завода АО «Равенство».

«Учитывая вышеизложенное, полагаем, что размещение многоквартирных домов на этой территории нецелесообразно»,— рассказали в КППИТ. В настоящий момент на участке располагаются склады и офисы.

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