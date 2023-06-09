В Челябинской области оцифровано свыше 75% реестровых дел по объектам недвижимости

На 1 июня в Челябинской области в электронный вид переведено 75,7% кадастровых дел и 75% правоустанавливающих документов по объектам недвижимости. Об этом сообщают в региональном управлении Росреестра.

Всего в Челябинской области оцифровано 860 тыс. реестровых дел и 2,38 млн правоустанавливающих материалов.

«В целом такая работа является значимой составляющей по наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными сведениями, а также делает поиск информации максимально оперативным и удобным», – отмечают в управлении Росреестра по Челябинской области.

Работа по формированию электронного архива документов ведется в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Она предполагает создание единых цифровой платформы и картографической основы, которые будут включать в себя сведения об объектах недвижимости.

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