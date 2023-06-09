Пушилин рассказал о поставках угля из ДНР в Европу

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что уголь из его региона по логистическим цепочкам поставляется в Европу и в Азию. По его словам, эти цепочки были выстроены с 2014 года. Сейчас ДНР добывает 3,5 млн тонн угля в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вы знаете, сейчас даже с усеченными возможностями добычи угля это более 3,5 млн тонн»,— рассказал господин Пушилин «РИА Новости». Однако, по его словам, большая часть угля сжигается на тепловых электростанциях республики.

«Оставшуюся часть, даже с учетом санкционного давления на нас, у нас есть возможность по нашим логистическим цепочкам, которые выстроены и работали с 2014 года, поставлять и в адрес европейских стран, и в адрес азиатских стран»,— сообщил он.

При этом Денис Пушилин отметил, что возможно добывать и реализовывать гораздо больше угля и что республика намерена это делать даже с учетом нынешних обстоятельств.

В 2013 году Донецкая и Луганская область совокупно производили около 16% ВВП Украины По данным ООН, на сентябрь 2014 года из-за боевых действий в Донецке прекратили работать более 70% предприятий (многие из них — шахты). По данным министра угля и энергетики ДНР Андрея Черткова, в 2022 году предприятия ДНР добыли 3 млрд тонн угля — это в 2-2,5 раза меньше, чем рекорды 2018–2019 годов.

Россия в течение ближайших двух лет вложит в экономику ДНР 2 трлн руб. В целом «бюджет развития» республики составляет 100–150 млрд руб.

Анастасия Ларина