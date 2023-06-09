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В Ростове прошла церемония посвящения в казаки студентов ЮФУ

В Ростове-на-Дону студентов и сотрудников Южного федерального университета посвятили в казаки. Торжественная церемония прошла в Покровском храме, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Все участники посвящения — члены просветительского объединения «Казачья сотня» ЮФУ. В ходе церемонии они поклялись в верности Отечеству, казачьим традициям, исторической памяти и духовному наследию Российского государства.

«Казачья сотня» ЮФУ создана для развития потенциала студентов и сотрудников университета, формирования устойчивых социально-образовательных практик. Главная цель объединения — просветительская работа и патриотическое воспитание молодежи.

Анастасия Назарова

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