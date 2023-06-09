Назначены довыборы в омское заксобрание после смерти спикера Владимира Варнавского

В единый день голосования в Омской области одновременно с выборами губернатора пройдут и дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона в одномандатном избирательном округе №16. Решение об этом приняла областная избирательная комиссия на заседании 9 июня.

Мандат оказался вакантным после смерти спикера заксобрания Владимира Варнавского. Он избирался депутатом и председателем семи созывов с 1994 года. Господин Варнавский скончался 23 мая в возрасте 76 лет.

В последний раз Владимир Варнавский был избран в заксобрание в 2021 году в качестве кандидата от «Единой России» с результатом 15,8 тыс. голосов. Тогда второе место занял кандидат от КПРФ Алексей Исаков (5,7 тыс.).

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Валерий Лавский