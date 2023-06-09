Telegram посылает месседж

За первые пять месяцев 2023 года в Удмуртии на 80% выросла активность в мессенджерах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «МегаФон». В два раза увеличился трафик в Telegram и на 23% объем передачи данных в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Заметно увеличилось количество голосовых и видеовызовов. Мессенджеры используют не только для личного общения, но и для делового, обучения и даже для покупок и продаж, отмечают эксперты. Популярность Telegram они объясняют началом СВО, а также блокировкой Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ожидается, что в дальнейшем мессенджеры будут интегрироваться с другими сервисами и платформами, предлагая еще больше функций для пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным «МегаФона», в Удмуртии за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 80% активнее стали общаться в мессенджерах. В Telegram трафик увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом, объем передачи данных в WhatsApp в регионе вырос на 23%, замыкает тройку Viber, интерес к которому остался на прежнем уровне. Чаще всего жители Удмуртии выбирают мессенджеры для голосового общения. Так, количество звонков в Telegram выросло в 2,1 раза. В WhatsApp звонили на 17% больше, а число видеовызовов увеличилось на 23%.

«Мессенджеры сегодня стали не только одним из привычных способов общения с родными, друзьями, коллегами и клиентами, но и источником информации. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты в Удмуртии скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайтов контента — совершают видеозвонки, обмениваются фото, голосовыми сообщениями и видеофайлами»,— прокомментировал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Одна из причин роста использования мессенджеров — ограничение использования Instagram, говорит руководитель Центра управления регионом Удмуртии (ЦУР) Татьяна Шумихина. По данным опросов ЦУР, каждый второй участник исследования обменивается сообщениями в Viber (55%), около половины используют Telegram (49%), еще 17% пользуются «Яндекс.Мессенджером». «Мы фиксируем рост использования Telegram среди населения на 10 пунктов. В сентябре 2022 года данным мессенджером пользовались 39% жителей, в апреле 2023 года — 49%. За первые 5 месяцев 2023 года ЦУР фиксирует 563 обращения через Telegram. За аналогичный период прошлого года было всего 22 обращения, то есть количество обращений через Telegram увеличилось в 25 раз»,— прокомментировала госпожа Шумихина. Она добавила, что в качестве источника информации Telegram-каналы использует каждый третий опрошенный житель Удмуртии.

Важной причиной популярности Telegram стало и то, что здесь увеличилась доля присутствия органов власти, так как появились каналы ведомств, администраций, министерств, считает госпожа Шумихина. Это, по ее словам, позволило получать пользователям достоверную информацию и ответы на обращения.

«Для Удмуртии это стало новым витком коммуникации между жителями и представителями органов власти. Telegram сегодня является единственной площадкой среди мессенджеров, на которой официально работают органы власти. Больше всего обращений от жителей мы видим на каналах главы региона Александра Бречалова и вице-премьера Эльвиры Пинчук»,— поделилась госпожа Шумихина.

Мессенджеры становятся мощным инструментом для делового общения — вместо того, чтобы тратить время на телефонные звонки или ожидание ответа на почту, можно быстро связаться с коллегами или партнерами и провести переговоры, добавляет директор рекламного агентства Skobeev Digital Ангелина Юргутите. «Это особенно актуально для удаленной работы и тех компаний, в которых сотрудники эмигрировали за границу. Безопасность и конфиденциальность также являются важными факторами, которые способствуют росту популярности мессенджеров»,— рассказала госпожа Юргутите. С учетом сложившихся тенденций она предполагает, что популярность мессенджеров продолжит расти. Это связано с развитием их функциональности, экономией затрат и особым стремлением пользователей к безопасности и приватности.

Основная аудитория мессенджеров продолжает расширяться и диверсифицироваться, говорит руководитель агентства Vorona Agency и стратегического маркетинга автохолдинга «Барс» Александр Веретено. Изначально мессенджеры были популярны среди молодежи, но сейчас они широко используются людьми всех возрастных групп.

«Формат использования также меняется: если раньше мессенджеры использовались в основном для личного общения, то теперь они все чаще используются для делового общения, обучения и даже для покупок и продаж»,— рассказала госпожа Веретено.

Рост использования Telegram, по ее мнению, связан с тем, что по сравнению с другими мессенджерами он предлагает больше функций: каналы, боты, анонимность и высокий уровень безопасности. В Telegram удобно создавать групповые чаты, причем как в личных целях, так и в целях бизнеса, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Например, небольшому предприятию необязательно покупать платные программы, а можно просто организовать активности в мессенджере. Помимо этого, там появилось очень много удобных функций, и происходит постоянный рост. В целом когда ты переписываешься в мессенджерах, тебе удобно из этого же мессенджера позвонить, не нужно переключаться, искать отдельные контакты»,— сказал эксперт.

Стремительный рост использования мессенджеров для голосового общения связан с удобством этого формата, считает госпожа Веретено. «Голосовые сообщения позволяют быстро и легко передать информацию, особенно когда печатать текст неудобно или невозможно. Кроме того, звонки и голосовые чаты в мессенджерах стали альтернативой традиционным телефонным звонкам»,— добавила эксперт.

Татьяна Колегова