Ключи от квартир получили 150 семей обманутых дольщиков ЖК «Краснодар Сити»

В Краснодаре состоялось открытие проблемного жилого комплекса «Краснодар Сити». Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова
Возведение дома велось с 2016 года. Три года назад строительство остановилось и смогло продолжиться после того, как к проекту привлекли нового инвестора. В восстановлении прав нуждались 150 семей участников долевого строительства.
«Всего в Краснодаре остался 41 долгострой. Продолжаем работать»,— отметил мэр.
Завершения строительства проблемных домов в Краснодаре ожидают около 5,5 тыс. человек.
О проблемах долгостроев в Краснодаре — в материале «Ъ-Кубань» «Нелегкая доля».
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