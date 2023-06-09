Ключи от квартир получили 150 семей обманутых дольщиков ЖК «Краснодар Сити»

В Краснодаре состоялось открытие проблемного жилого комплекса «Краснодар Сити». Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Возведение дома велось с 2016 года. Три года назад строительство остановилось и смогло продолжиться после того, как к проекту привлекли нового инвестора. В восстановлении прав нуждались 150 семей участников долевого строительства.

«Всего в Краснодаре остался 41 долгострой. Продолжаем работать»,— отметил мэр.

Завершения строительства проблемных домов в Краснодаре ожидают около 5,5 тыс. человек.

О проблемах долгостроев в Краснодаре — в материале «Ъ-Кубань» «Нелегкая доля».

Анастасия Донскова

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