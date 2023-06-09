Утверждено обвинительное заключение по делу о покушении на убийство депутата Сызранской думы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова. Его фигуранту, местному предпринимателю Вадиму Пантюхину, вменяется организация приготовления к убийству по найму и хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

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«Прокуратурой района собранные следователем доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Сызранский районный суд»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, жертвой преступления должен был стать председатель Комитета физической культуры и спорта местной городской думы. Правоохранители считают, что подозреваемый обратился к ранее знакомому местному жителю с предложением совершить убийство городского парламентария за один млн руб. Предполагаемый исполнитель согласился, выяснили силовики.

После этого предприниматель передал возможному киллеру адрес потерпевшего, распорядок его дня и сведения о транспорте. Также предполагаемый исполнитель получил 700 тыс. руб., сотовый телефон и огнестрельное оружие для убийства, сообщают в региональном СУ СК РФ.

Затем возможный убийца, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий регионального УФСБ, сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении. Подозреваемого задержали. Он был арестован в июле 2022 года.

Георгий Портнов